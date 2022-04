Campagna sulla Gazzetta: "Maldini sa come gestire emotività del gruppo"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola della Gazzetta, sono intervenuti quattro grandi allenatori di altre discipline per avanzare i loro pronostici sulla volata scudetto che si appresta a entrare nel vivo. Sandro Campagna, storico allenatore di pallanuoto, si è espresso così: "Dico Milan. Ha un punto in più e sembra la squadra più regolare insieme al Napoli". Campagna ha poi elogiato il lavoro di Pioli ma soprattutto quello della dirigenza: "Maldini ha vissuto tante volate come questa e sa benissimo cosa significa gestire l'emotività e trasmettere tranquillità al gruppo".