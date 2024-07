Campionati Giovanili, Professionisti e Serie A e B: la composizione dei gironi

vedi letture

Il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il comunicato ufficiale n.2, ha reso note le composizioni dei gironi eliminatori dei Campionati Giovanili in vista della stagione 2024/2025.

L'Under 18 Professionisti, che prenderà il via l'8 settembre, sarà nuovamente organizzato in un girone unico, con 18 squadre partecipanti rispetto alle 17 della stagione precedente. L'assenza del Frosinone è stata compensata dai ritorni del Cesena e del Monza, che hanno partecipato l'ultima volta nella stagione 2022/2023, quando le 21 squadre iscritte furono divise in due gironi (uno da 11 e uno da 10).

Nelle categorie di Serie A e B, il girone A accoglie la Carrarese e il Cesena, neopromosse dalla Serie C, che prendono il posto della Cremonese e del Napoli. I grigiorossi e il Mantova andranno ad occupare gli slot lasciati vuoti da Feralpisalò e Lecco nel girone B, mentre gli azzurri e la Juve Stabia sono stati inseriti nel girone C in sostituzione di Ascoli e Ternana.

UNDER 18 PROFESSIONISTI

Data di inizio: domenica 8 settembre

Detentrice del titolo: Genoa

Girone A (18 squadre): Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino.

UNDER 17 SERIE A E B

Data di inizio: domenica 1 settembre

Detentrice del titolo: Roma



UNDER 16 SERIE A E B

Data di inizio: domenica 15 settembre

Detentrice del titolo: Atalanta



UNDER 15 SERIE A E B

Data di inizio: domenica 15 settembre

Detentrice del titolo: Roma

Girone A (13 squadre): Bologna, Carrarese, Cesena, Genoa, Juventus, Modena, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino.

Girone B (14 squadre): Atalanta, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cremonese, Hellas Verona, Inter, Mantova, Milan, Monza, Südtirol, Udinese, Venezia.

Girone C (13 squadre): Bari, Catanzaro, Cosenza, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lazio, Lecce, Napoli, Palermo, Roma, Salernitana.