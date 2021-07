Campioni d'Europa! Il Giornale in apertura: "L'Italia gode"

"L'Italia gode" è il titolo scelto da Il Giornale per celebrare la storica vittoria dell'Italia agli Europei. Dopo aver saltato il Mondiale, Mancini ha raccolto i frutti di un lavoro iniziato 3 anni fa, vincendo a Wembley, contro gli inglesi. Delirio azzurro nella bolgia di Wembley: successo dopo 53 anni per l'Italia e secondo Europeo vinto. Centinaia di migliaia di tifosi in piazza: è la festa più bella.