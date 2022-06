Cannavaro: "Dybala? Mi auguro rimanga in Italia. Fossi in De Laurentiis ci proverei"

MilanNews.it

Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di Paulo Dybala e del suo futuro dato che si svincola fra pochi dalla Juventus. Cannavaro ha detto: “Se fossi in De Laurentiis farei una proposta a Dybala. È un parametro zero. Mi auguro che rimanga in Italia, dov'è cresciuto. È un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima”.