Cannavaro: "Il Milan ha scritto la storia del calcio. È una squadra che ci rende orgogliosi"

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

Cosa teme del Milan?

"La gestione del Milan non è cambiata: i problemi che c'erano prima ci sono anche adesso. Con Conceicao c'è la sensazione che la squadra ti aspetti di più e poi ti azzanna. Mi piace che abbia trasmesso ai giocatori di non mollare mai e di lottare fino alla fine. Lui era così nel suo passato e lo sta portando anche ora al Milan. Rischia tanto nelle ripartenze come con Fonseca, ma qualcosa di diverso ho visto".

Rivedrai Conceicao...

"Sono contento di rivederlo, ho un rapporto eccezionale con lui. Sono contento di vederlo in Italia perché è un bel professionista. Non pensavo da calciatore che potesse diventare questo tipo di allenatore. Lui poi è sempre stato così spigoloso. Sergio si lamentava un po' di alcune cose e Renzo Ulivieri gli disse che è un gatto attaccato ai coglioni. Poi lui è sempre preso, fa capire che ci tiene".

Per te aria di derby?

"È uno stimolo in più. Il Milan in Champions ha una storia importante e anche per i miei giocatori domani sarà una squadra importante. Noi dovremo soffire, perché la differenza c'è, ma dovremo sfruttare le situazioni che verremo a creare".

Credete alla qualificazione?

"Ci crediamo, è giusto che ce lo giochiamo".

Emozioni?

"Mi piace. Quando giochi in Champions è sempre bello. Mi ricordo quando giocavo da calciatore contro il Milan ed era sempre una grande partita: il Milan ha scritto la storia del calcio, è conosciuta in tutto il mondo, è una squadra che ci rende orgogliosi".