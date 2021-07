Cannavaro: "Mancini ha costruito un gruppo di uomini che ha un solo obiettivo"

Fabio Cannavaro, campione del mondo e Pallone d'Oro con l'Italia nel 2006, ha commentato così la Nazionale di oggi all'indomani del successo contro il Belgio e la semifinale conquistata: "Sto godendo con la Nazionale, sono molto - le sue parole a Sky Sport - contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo, fin dalla prima volta a USA 94. Mancini è stato bravo in questo: oltre a far giocare bene la squadra, ha costruito un gruppo di uomini che ha un solo obiettivo, ossia la vittoria. Questa è una Nazionale che ci fa divertire, che quando va in campo non ci dà mai la sensazione di soffrire".