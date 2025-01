Cannavaro sulle proprietà straniere: "Hanno l'obiettivo di scovare talenti e rivenderli"

vedi letture

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

Cosa teme del Milan?

"La gestione del Milan non è cambiata: i problemi che c'erano prima ci sono anche adesso. Con Conceicao c'è la sensazione che la squadra ti aspetti di più e poi ti azzanna. Mi piace che abbia trasmesso ai giocatori di non mollare mai e di lottare fino alla fine. Lui era così nel suo passato e lo sta portando anche ora al Milan. Rischia tanto nelle ripartenze come con Fonseca, ma qualcosa di diverso ho visto".

Che ne pensi di Gabbia?

"Gabbia giocatore interessante, è cresciuto tanto. La nostra scuola ha smesso un po' di lavorare rispetto a come si faceva prima e di questo ne ha risentito anche un po' la Nazionale. Le italiane fanno crescere i giovani e poi li vendono in Premier League. Prima era il contrario. Ora ci sono tante società straniere, che hanno l'obiettivo di scovare talenti per poi venderli".

Da difensore, ti sarebbe piaciuto marcare Camarda?

"Camarda mi piace molto. Quando poi sei bravo, non c'è bisogno dell'età: giochi. È un giocatore completo, sono anni che lo seguo. È il futuro della nostra Nazionale se continua così. Certo, deve giocare e deve avere la possibilità. A me piace molto".

Il Milan penserà al derby?

"No, sono qua per vincere".