Canuti: "Partita importante sia per Napoli che Milan ma non determinante"

L'ex difensore Nazzareno Canuti, che ha vestito anche la maglia del Milan, ha parlato a Radio Dance City4You della gara tra il Napoli e i rossoneri in programma al Maradona domenica alle 20.45 e valida per la 30ma giornata di Serie A: "Penso che Napoli-Milan sarà una partita interessante. Le due squadre se la giocheranno alla grande perché il Napoli non può perdere terreno per lo scudetto, mentre il Milan ha ancora il sogno, e la voglia, di andare in Europa".

Poi Nazzareno Canuti ha continuato: "Le due squadre se la giocheranno a viso aperto. Sicuramente, non sarà una partita determinante per una delle due squadre, neanche per quella che eventualmente perderà. Penso sia una partita da tripla, bisognerà vedere come le due squadre approcceranno questa partita, che è importante sia per il Napoli sia per il Milan ma che non è determinante".