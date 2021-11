Caos abbonamenti, il Codacons denuncia DAZN: "Accertarne la correttezza"

La notizia lanciata questa mattina da Il Sole 24 Ore a proposito della decisione di DAZN di bloccare il doppio device per la visione delle partite con un unico abbonamento ha già sortito i primi effetti oltre alla rabbia social degli utenti. Il Codacons ha diramato una nota che recita: "La decisione di Dazn di bloccare a partire dalla metà di dicembre gli abbonamenti "multiuso" finisce all’attenzione dell’Agcom e dell’Antitrust. Il Codacons, dopo la notizia pubblicata oggi da Il Sole 24 ore, ha deciso infatti di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza affinché si accerti la correttezza dell’operato della società".

L'associazione che difende i diritti dei consumatori si è esposta immediatamente contro questa possibilità: "Se sarà confermata questa decisione si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti in base a condizioni su cui ora l'emittente fa marcia indietro. Se da un lato è comprensibile l'esigenza di combattere la pirateria, dall'altro è innegabile che modificare le norme dopo che gli utenti hanno accettato determinate proposte dalla società potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo. Per tale motivo il Codacons annuncia un esposto all'Agcom e Antitrust affinché venga aperta una istruttoria sul caso e, se confermata tale decisione, accertino la correttezza dell'operato della società sanzionando qualsiasi violazione". A riportarlo è Calcio&Finanza.