Caos rinvio Inter-Roma, la ricostruzione di Repubblica: i nerazzurri volevano giocare il 21 maggio, no della Roma. E il Napoli...

Alla fine Inter-Roma, inizialmente prevista per sabato alle 18, si giocherà domenica alle 15 in quanto il giorno prima si terranno i funerali di Papa Francesco e il Governo ha deciso di rinviare tutte le partite in programma per quel giorno. Ma prima di arrivare a questa decisione, è stata una lunghissima giornata ricostruita così da Repubblica: "La giornata infatti era nata alle 13 con l’annuncio di Musumeci: 'Le partite di sabato sono sospese'. Poi era partito il Dpcm che però non disponeva il rinvio, lo raccomandava. Il presidente del Coni Malagò aveva veicolato il messaggio invitando a 'sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile'. Si erano adeguate la serie B e la serie C. La Serie A aveva deciso di spostare le partite di Lazio e Como, ma aveva preso tempo per rivolvere il dilemma su Inter-Roma. Da lì, ore di colloqui e pressioni tra club e con la politica.

Per tutto il giorno era stata valutata e scartata qualsiasi soluzione. L’Inter voleva evitare di affrontare mercoledì il Barcellona nella semifinale di Champions con un giorno in meno di riposo: i catalani infatti sfideranno sabato sera il Real nella finale di Coppa del Re. La società tifava per rinviare l’incontro con la Roma a data futura: l’unica in cui al momento non è in programma nessuna partita dei nerazzurri è il 21 maggio, tra penultima e ultima giornata di campionato. Ma a questa soluzione erano contrarissime Roma e Napoli, il club di De Laurentiis minacciava persino azioni legali: i nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter-Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona: per il Napoli la possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile. Quando anche dal governo era arrivato il via libera per giocare di sabato almeno il match di San Siro e stava per essere dato l’annuncio (non alle 18, ma alle 20.45), la mossa dell’Inter. Che fa sapere come la decisione sia stata presa dopo un colloquio con Inzaghi e i calciatori per 'rispettare il lutto': d’accordo la Lega e la Roma, in pochi minuti si è deciso per il rinvio. Erano le 20.43".