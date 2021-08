Capanni, grande esordio per il giovane rossonero con la maglia della Viterbese

Grande esordio per il brasiliano ancora di proprietà del Milan, Luan Capanni. Il classe 2000 in prestito alla Viterbese ha realizzato il gran gol vittoria nella prima di Coppa Italia contro il Gubbio. Stop e tiro al volo di destro al minuto 87, così Capanni ha regalato vittoria e passaggio del turno al suo club, candidandosi ad un ruolo da protagonista per questa stagione a Viterbo.