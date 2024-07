Capello: "A differenza di Juve e Milan, l'Inter riparte con stesso allenatore. Vantaggio non da poco"

In occasione della rivelazione del calendario di Serie A 2024/2025, l'ex calciatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per offrire ai lettori il proprio punto di vista non solo sul sorteggio vero e proprio ma, più nello specifico, sullo stato dei top club a poco più di un mese dall'inizio delle ostilità. Queste sono le sue dichiarazioni.

Le parole di Capello sulla caccia all'Inter in campionato: "Se il campionato iniziasse oggi, l'Inter sarebbe ancora la super favorita per il titolo. Inzaghi parte in pole. L'Inter è forte e ha aggiunto due giocatori a zero importanti come Taremi e Zielinski. E a differenza di Milan e Juventus riparte con lo stesso allenatore. Non è un vantaggio da poco, soprattutto all'inizio. L'unico problema dei nerazzurri può essere quello di sentirsi troppo bravi visto che l'ultimo campionato lo hanno dominato. Alla quinta derby e Napoli-Juve? Saremo all'inizio ma qualcosa si inizierà a capire su valori e prospettive di Juventus, Milan e Napoli"