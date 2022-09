Capello: "Al Milan c'è un "ambiente olandese": si vince e ci si diverte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Capello, intervenuto a Sky nel prepartita di Salisburgo-Milan, ha commentato così il momento dei rossoneri: “Al Milan c’è un ambiente molto olandese, c’è voglia di giocare e stare in campo. È divertente per questo. Si vince e ci si divertente, diventa un’abitudine ma non ti accontenta: se ti accontenti vai in difficoltà. È una squadra conscia delle proprie forze”.