Capello: "Al momento il Milan è dietro ma Leao fa la differenza"

Fabio Capello, intervistato per l'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Milan. Nel particolare gli è stato chiesto dove si collocano i Campioni d'Italia sulla griglia di partenza a un mese dall'inizio del campionato. La risposta è stata: "Per ora dietro. Il Milan ha Leao che fa la differenza, ha una delle fasce di sinistra più forti d’Europa, deve ripartire da come aveva finito il campionato: così sarà difficile da affrontare per tutti".