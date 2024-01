Capello appoggia Maignan: "Come si può giocare di fronte a situazioni così incivili?"

Tra i tanti a parlare dopo gli episodi razzisti di Udine, che hanno visto come vittima il portiere del Milan Mike Maignan, c'è stato anche l'ex giocatore e grande allenatore rossonero Fabio Capello, friulano di origine, che è intervenuto questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare quanto accaduto sabato sera al Bluenergy Stadium.

Le parole di Capello sulla decisione di Maignan di abbandonare il campo: "E ha fatto bene, decisione giustissima. La mia proposta andava nella stessa direzione, non si può aspettare che la diga salti del tutto... Fermandosi, Maignan ha puntato i fari su quello che stava succedendo, e che evidentemente in pochi avevano sentito. Come si può continuare a giocare di fronte a situazioni così incivili e vergognose? Ricordiamoci che allo stadio vanno anche i bambini, che messaggio passerebbe verso gli adulti di domani? Altrettanto giusta la decisione dell’arbitro di sospendere la partita. Sono stati due segnali forti"