Capello: "Donnarumma? Poca riconoscenza verso il club che lo ha lanciato"

Fabio Capello è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport, oggi in edicola, e ha parlato in lungo e in largo di Milan. Tra i tanti temi toccati anche quelli legati a due ex rossoneri molto discussi come Calhanoglu e Donnarumma. A Capello è stato chiesto se pensa che i due calciatori si siano pentiti ad aver lasciato il Milan: "Evidenzierei queste cose: i rossoneri avevano fatto bene a ingaggiare il turco, mentre da parte del portiere italiano c'è stata poca riconoscenza verso il club che lo ha lanciato".