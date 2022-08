Capello e la lotta Scudetto: "Inter un passo avanti, Milan e Roma mi sembrano già al completo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Il Mattino, Fabio Capello parla così della corsa per lo Scudetto: "L'Inter è sempre un passo in avanti. Roma e Milan sono quelle che mi sembrano già al completo. Ed è un vantaggio. La Juventus vive con l'handicap di Pogba e c'è il rischio che possa giocare con il freno a mano tirato per via dell'infortunio, temendo di poter saltare il Mondiale in Qatar. E pure il Napoli è lì in corsa per un posto in zona Champions".