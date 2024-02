Capello: "E' stato un bel Milan con l'Atalanta. C'è rammarico ma se fossi Pioli sarei felice"

Tra i tanti opinionisti che hanno commentato la gara tra Milan e Atalanta di ieri sera, anche l'ex tecnico del Milan Fabio Capello che sulla Gazzetta dello Sport ha scritto il suo parere questa mattina. A livello generale, l'ex giocatore e allenatore rossonero ha giudicato positivamente la prestazione del Diavolo: "Bene, è stato un bel Milan. Ha creato tanto e concesso poco, ha giocato meglio dell’avversario, mantenendo un grado di attenzione molto alto per tutti i 90’, cercando la verticalità e la profondità senza perdersi in “giochetti” come ogni tanto gli capita".

Poi un giudizio sul risultato ottenuto dai rossoneri, che non può lasciare soddisfatti: "Inutile girarci attorno, l’1-1 sta stretto ai rossoneri e sono sicuro che un po’ di rammarico ci sarà per aver portato a casa solamente un punto. Se fossi Stefano Pioli, però, sarei comunque felice della prestazione. Il Milan ha vinto tutti i duelli, in una partita giocata da entrambe le squadre spesso uomo contro uomo. Farlo contro l’Atalanta, che fa della corsa e della fisicità dei punti di forza, non è mai scontato o banale".