Capello elogia il carattere del Milan: "L'aspetto positivo è che reagisce sempre: non è un dettaglio"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello nel commentare il pareggio dell'Olimpico tra Lazio e Juventus ha parlato anche di Milan e Bologna.

Il Bologna, dopo la sconfitta contro il Milan, è fuori dai giochi?

"Per Italiano la corsa Champions è più in salita. Non ho capito perché il Bologna ha mollato nel finale di San Siro: erano passati in vantaggio con Orsolini, poi hanno subito tre reti elementari. Magari, anche solo inconsciamente, hanno iniziato a pensare alla Coppa Italia di mercoledì".

A proposito di Milan: i rossoneri si devono mangiare le mani per la Champions?

"La classifica del Milan parla in un modo, il gioco in un altro. Ultimamente i risultati sono arrivati, però il Milan anche quando vince concede tanto e gioca per venti minuti. Nell’ultimo periodo sta facendo molto bene il portiere Maignan. Non è un Milan che domina. L ’aspetto positivo è che reagisce sempre: non un dettaglio. Certo, con quello che hanno speso sul mercato i rossoneri avranno dei rimpianti per la classifica attuale e la Champions. Vediamo come andrà la finale di Coppa Italia: il Milan ha qualcosa in più del Bologna, a patto che tutti giochino al cento per cento. Ma torniamo al discorso di prima: i rossoneri sono imprevedibili. Non si sa se giocheranno venti minuti o una partita intera. Per il Bologna è una occasione storica".