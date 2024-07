Capello: "Gli inglesi devono essere contenti di giocare un'altra finale"

Fabio Capello, adesso opinionista sportivo ma in passato storico allenatore del Milan, è intervenuto così nel corso del collegamento pre-partita di Spagna-Inghilterra su Sky parlando della gara e di cosa ci si potrà aspettare stasera.

Capello: "L'Inghilterra deve essere contenta di essere qui, ha recuperato per due volte all'ultimo minuto il risultato ma deve giocare meglio. Ritengo sia una squadra molto difficile da affrontare, perché gioca tutta compatta. Spero di vedere una squadra che continua ad attaccare anche dopo il vantaggio, perché nelle ultime sfide non lo hanno fatto e non mi sono piaciuti".