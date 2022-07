Capello: "I parametri zero spesso chiedono ingaggi alti: ciò può rovinare gli equilibri di uno spogliatoio"

MilanNews.it

Fabio Capello, a margine della sua intervista su Paulo Dybala rilasciata sulla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, ha parlato della situazione legata ai casi sempre più frequenti di giocatori che si liberano a zero dalle proprie società e fanno fatica poi a trovare una sistemazione. Queste le parole dell'ex allenatore rossonero: "Ormai si sta affermando chiaramente una visione da parte dei proprietari, che giustamente gestiscono i club come aziende. Bisogna stare attenti. Chi arriva a parametro zero spesso chiede e ottiene degli stipendi molto alti, ma questo può alterare gli equilibri di uno spogliatoio. Ci sono alcuni che cominciano a dire: “Perché io, che ho fatto bene, prendo di meno?”. Sono questioni delicate".