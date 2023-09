Capello: "Il Milan ha cambiato tanto ma è una bella squadra quella vista nelle prime uscite"

La Serie A è partita da qualche settimana e con lei anche la corsa al titolo, con le due milanesi in testa alla classifica a punteggio pieno. L'allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sua possibile favorita: "Dico Inter. Perché pur cambiando tanto è ripartita con lo stesso spirito con cui ha finito la scorsa stagione, dove è arrivata in finale di Champions League. Merito di Inzaghi e dei leader rimasti: a partire da Lautaro, attaccante straordinario. - ha affermato l'ex tecnico del Real Madrid - È una squadra che dimostra voglia, determinazione, tutti si aiutano e rispetto allo scorso anno ha più qualità nelle alternative e nei cambi: penso a Frattesi, Cuadrado, Carlos Augusto... E poi in mezzo al campo ha il regista più forte della Serie A: Calhanoglu è più forte di Brozovic, ha qualità, visione e muove la palla velocemente".

Capello ha anche parlato delle rivali al titolo dei nerazzurri, individuandone principalmente due: "Il Milan: ha cambiato tanto ma è una bella squadra quella vista nelle prime uscite. Il Napoli deve ritrovarsi mentre in corsa c'è anche la Juventus: è senza coppe ma dipende dal recupero di Pogba".