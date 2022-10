Capello: "Il Milan ha cercato di fare quello che fa sempre, ma Chelsea superiore in tutto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Capello, allenatore e commentatore sportivo, si è così espresso a SkySport nel post Chelsea-Milan: "Il Milan ha giocato da Milan, cercato di fare quello che fa sempre: uomo contro uomo. Ma il Chelsea è stato superiore, in tutto. E il Mila non è mai riuscito ad essere pericoloso, se non con due azioni di Leao. Gli uno contro uno sono stati roba del Chelsea, hanno qualcosa in più".