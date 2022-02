Capello: "Il Milan mi diverte, ma dipende troppo da Theo e Leao"

Intervista per Fabio Capello a Il Mattino: "Napoli vero rivale Scudetto dell'Inter. E Spalletti azzecca i cambi". L'ex tecnico ha parlato della corsa Scudetto: sarà sfida Inter-Napoli: "Inter favorita ma il Napoli è la vera rivale, più del Milan: i rossoneri mi divertono ma sono troppo legati a Leao-Theo Hernandez". Secondo Don Fabio la rosa sarà fondamentale, specie gli infortuni e i cambi che nelle ultime gare non hanno inciso nell'Inter: "Lo dicono i fatti che dopo le sostituzioni, l'Inter le partite le perde. Al Napoli non è così".