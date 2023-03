MilanNews.it

Fabio Capello è stato intervistato dal Corriere dello Sport questa mattina e si è lasciato andare a un giudizio molto significativo su una delle rivali del Milan sia in campionato che in Champions: "Inter-Benfica? Passa l’Inter, ma solo se si mette a giocare sul serio. L’Inter è la squadra più forte d’Italia, almeno in potenza"