Capello: "Kalulu è un titolare aggiunto, io punterei molto su di lui"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Pierre Kalulu: "E' assolutamente un titolare aggiunto, io punterei molto su di lui. Ha una caratteristica importante come la rapidità, in più lo vedo sempre concentrato, umile. E ha personalità anche quando gioca la palla. Può migliorare, certo, ma lo vedo nella coppia di centrali del futuro con Tomori. Fa bene però la società a cercare anche un rinforzo nel reparto: l’esperienza di Kjaer, quando tornerà, sarà importante ma sul fisico servirà la prova del campo".