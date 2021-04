Capello: "La Superlega fu un'idea di Berlusconi, ci lavorai anche io. La crisi del calcio è iniziata con Neymar al PSG"

Fabio Capello, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della Superlega e del momento, secondo lui, il calcio ha valicato la strada del collasso: "La Superlega era stata un'idea di Berlusconi, ci ho lavorato anch'io, non pensava fosse giusto che chi usciva subito dalla Coppa dei Campioni giocasse una sola gara. Voleva vedere le migliori gare a San Siro. Ma all'epoca c'era la cortina di ferro, di conseguenza non c'era modo di inserire i club est europei. Tutto è iniziato dal momento in cui il PSG ha comprato Neymar dal Barcellona pagando la clausola di 222 milioni. Da lì sono arrivati acquisti incredibili nel corso degli anni. Le casse di queste squadre sono vuote adesso, ma dal momento in cui un club ha pagato una clausola simile, sono aumentati anche tutti gli ingaggi dei giocatori. E questo non è più sostenibile. Tutti i big chiedono 30 milioni".