Capello: "Mancato il movimento della palla, tutti la portavano ed era facile per gli avversari"

vedi letture

Il Milan stecca la gara di andata dei playoff di Champions League: il Feyenoord ci mette più verve, più agonismo e anche più astuzia e vince meritatamente 1-0. Squadra rossonera paga la papera di Maignan all'inizio e soprattutto un approccio ancora una volta inaccettabile che si è riverberato di fatto nel croso di tutta la gara. Negli studi di Sky Sport 24 l'ex giocatore e allenatore rossonero Fabio Capello ha commentato la partita.

Le parole di Fabio Capello sulla prestazione rossonera: "Troppo poco Milan. Si parlava di fantasia con quattro attaccanti, ce ne è stata poco: hanno portato tutti troppo la palla e non c’è stata un’occasione vera. Hanno sofferto troppo il contropiede perché il centrocampo non filtrava. La cosa che più mi ha impressionato è la mancanza di far muovere la palla: tutti la portavano ed era facile per gli avversari piazzarsi. L’unico a provare a dribblare è stato Leao che però la toccava sempre una volta in più".