Capello: "Ottimo lavoro di Pioli ma anche di Maldini e Massara, sempre presenti a Milanello"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello, durante un suo intervento a Sky Sport 24 nella giornata di lunedì, ha diviso i meriti della vittoria del diciannovesimo scudetto rossonero tra allenatore e società: "Nelle ultime partite quando c’è tensione, obbligo di vincere, il Milan ci ha sempre creduto. Mi è piaciuto per la continuità di quest’anno e la convinzione quando è iniziato il campionato. Non l’avevo mai vista come favorita, sono sincero, anche per scaramanzia. Questa squadra si è dimostrata di una continuità e di superare le difficoltà grazie all’ottimo lavoro dell’allenatore Pioli, oltre che al supporto di Maldini e Massara che tutti i giorni sono a Milanello".