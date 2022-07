Capello: "Pioli sa adattarsi alla partita. Lo ha fatto vedere l'anno scorso"

MilanNews.it

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, è intervenuto sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per dare un suo parere su calciomercato e non solo. Nello specifico gli è stato chiesto se si aspetta qualche grossa novità tattica delle big per questa stagione: "Il Milan per la verità qualcosa ha già fatto l’anno scorso, cambiando in corsa. Ha provato con Calabria e Theo che andavano al centro ma poi, visto che si creavano ingorghi, li ha allargati di nuovo. Pioli sa adattarsi alla partita".