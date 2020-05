Capello: "Quando Berlusconi mi chiese di tornare ad allenare accettai subito. Ai giocatori dissi..."

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport ha parlato del suo ritorno sulla panchina del Milan: "Quando Berlusconi mi chiese se ma la sentivo di tornare ad allenare io dissi immediatamente di sì. Il primo discorso che feci alla squadra fu molto semplice: "Dicono che non avete più voglia di lavorare e di vincere. Io penso che non sia così, sta a noi far ricredere chi dice queste cose"."