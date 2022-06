Capello: "Ronaldo il più forte che ho allenato, ma anche quello che mi ha fatto più danni"

Fonte: GameInsight

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista per GameInsight in cui ha detto che è impossibile fare una top 11 dei giocatori migliori che ha allenato. A tale proposito Capello ha detto: “È impossibile da fare una top 11 perché ci sarebbero una 30ina di giocatori che meriterebbero di stare dentro. Posso dire una cosa però, cioè il giocatore più bravo che ho allenato era Ronaldo. Ma è quello che mi ha fatto più danni. Ho dovuto mandarlo via per poter vincere il campionato. Ma era il più bravo di tutti”.