Capello: "Scudetto al Milan? Pioli dovrà ruotare bene i giocatori"

Fabio Capello, ex tecnico e giocatore del Milan, è intervenuto a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Uno, per commentare questo turno di Serie A e più in generale la lotta scudetto. Capello, alla domanda se il Milan può lottare per il titolo fino alla fine, ha risposto così: "Bisogna aspettare ma questa freschezza e voglia di fare è in mano all'allenatore. Dovrà ruotare molto, fino a ora lo ha fatto perfettamente. Deve restare la leggerezza, così non si sentirà il peso del primo posto".