Capello: "Sono certo che Allegri riuscirà a dare continuità a Leao"

In cinque giorni il Milan ha chiuso l'accoppiata direttore sportivo-allenatore di esperienza, mettendo sotto contratto Igli Tare prima e Massimiliano Allegri poi. Due gesti che erano semplicemente dovuti dopo il disastro dell'ultima stagione in cui gli errori a monte, un anno fa, erano arrivati proprio sulle decisioni (o non decisioni nel caso del ruolo del Ds) arrivate da Casa Milan per questi due ruoli. A commentare l'inizio di un nuovo corso rossonero ci ha pensato un grande ex come Fabio Capello che ha condiviso il suo pensiero sulla Gazzetta dello Sport.

Capello su come giocherà il Milan di Allegri: "Max per fortuna non è un integralista che piega le squadre a moduli prefissati o idee radicali come alcuni suoi colleghi. Un suo pregio è saper adattarsi al gruppo che ha a disposizione. È sinonimo di intelligenza adeguarsi e non ingabbiare i calciatori dentro principi che magari sono poco adatti alle loro caratteristiche. Per come la vedo io, sarebbe ben felice di riavere al top Leao e Theo. Parlando di Rafa, sono certo che Max riuscirà a dargli continuità. Leao avrebbe tutto per fare la differenza spesso e volentieri, non solo a corrente alternata".