Capello: "Spero che Dybala resti in A. Fa la differenza in Italia"

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Don Fabio ha parlato di Paulo Dybala, uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato tanto da essere oggetto di un probabile derby tra Milan e Inter. Capello si è espresso così: "Spero che Dybala resti in Serie A. Giocatori come lui, o anche come Zaniolo, sanno sempre fare la differenza nel calcio italiano quanto a risultati e spettacolo. Ha fatto quello che doveva fare. È andato alla Juventus, ha vinto tanto, ha segnato molto, ha mostrato le sue qualità quasi sempre".