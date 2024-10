Capello sullo show rigori: "Inaccettabile. Poi vedi il capitano della squadra decidere in autonomia..."

Il caos dei calci di rigore ha investito il Milan. L'ultima pausa Nazionali fu il cooling break, oggi sono i tiri dagli undici metri e in generale le gerarchie saltate completamente in casa rossonera per colpa, va detto chiaramente, di Theo Hernandez e Tammy Abraham che non hanno rispettato le scelte del tecnico. Fonseca dopo la sconfitta con la Fiorentina, con due rigori sbagliati dal francese e dall'inglese, ha ammesso che aveva indicato Pulisic come rigorista: indicazione non tenuta in considerazione in campo.

Le parole di Fabio Capello in merito alla questione, intervistato alla Gazzetta dello Sport: "Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita si fanno e si comunicano delle scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente per i rigori. Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. Poi però vedi il capitano della squadra, colui che dovrebbe portare sul campo il dettame dell'allenatore, prendere il pallone e decidere praticamente in autonomia che il primo rigore lo calcia via. Non va bene..."