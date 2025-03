Capitolo allenatore: Fabregas sembra essere il profilo giusto per il Milan

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo direttore sportivo, una cosa al momento è sicura: Sergio Conceiçao non verrà confermato dal Milan, anche perché il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione, è oramai un miraggio. Tanti nomi stanno venendo accostati alla panchina rossonera, da Massimiliano Allegri ad Antonio Conte, passando per Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, ma tra tutti uno in particolare sembrerebbe essere il profilo perfetto per questo Milan.

Scrivono i colleghi del Quotidiano Sportivo che per storia, cultura e tradizione, Cesc Fabregas potrebbe fare al caso del Diavolo, tipo di allenatore che importa le squadre a propria immagine e somiglianza, aspetto non da poco che potrebbe riportare entusiasmo all'interno di un ambiente oramai diviso.