Capitolo San Siro, Antonello: "Ci auguriamo che la situazione si sblocchi"

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Nuovo San Siro? Non ci sono novità, stiamo procedendo con la predisposizione della documentazione che il Comune ha richiesto. Ci auguriamo tutti che situazione si sblocchi il prima possibile. Rimane un progetto strategico per l'Inter così come per il Milan". Lo ha detto l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, a margine della cerimonia di consegna del 'Premio Rosa Camuna' nel palazzo della Regione Lombardia. "È un momento in cui investire in questo progetto darebbe un nuovo slancio anche per tutta la città di Milano. Riteniamo opportuno che si possa arrivare a una decisione, il Comune deve esprimersi sulla pubblica utilità e non appena lo farà proseguiremo nel progetto. Siamo fiduciosi che si procederà in tal senso - ha proseguito -. Decisione prima delle elezioni? Non dipende da noi ma dal Comune, bisognerebbe chiederlo magari al sindaco Sala. Noi ce lo auguriamo perché più tempo perdiamo più andiamo in là rispetto all'obiettivo di avere il nuovo stadio pronto almeno per i Giochi 2026". (ANSA).