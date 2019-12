Capocannoniere a quattro reti prima di Natale: l'ultimo precedente nell'87/88

Il Milan ha chiuso il 2019 con due giocatori a quattro reti dopo diciassette partite. Per trovare un anno in cui il primo marcatore rossonero ha realizzato gli stessi gol prima di Natale bisogna tornare al 1987/88, quando Pietro Paolo Virdis segnò quattro centri prima della sosta invernale. Bisogna però sottolineare che le partite all'epoca erano state meno: 12 contro le 17 attuali. Per ritrovare un dato minore/uguale dopo 17 giornate bisogna tornare al 1981/82, quando il Milan retrocesse in Serie B. All'epoca a seguito di 17 gare il primo marcatore era Battistini con due reti, mentre a fine stagione il "titolo" fu di Roberto Antonelli con quattro.