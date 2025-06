Capuano: "Incassare 35 milioni per Theo sarebbe un colpo notevole del Milan"

vedi letture

La notizia di questa sera la riporta Sky Sport 24 che, nella prima puntata della stagione estiva di Calciomercato - L'Originale, riferisce come il Milan e l'Al Hilal abbiano trovato un accordo per il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita sulla base di un'operazione da 35 milioni di euro: clicca qui per leggere la notiza completa.

A commentare la notizia anche il giornalista Giovanni Capuano che ha parlato così: "Incassare 35 milioni di euro per cedere Theo Hernandez a un anno dalla scadenza del contratto, dopo le prestazioni delle ultime due stagioni, sarebbe un colpo notevole del Milan".