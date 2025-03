Caputi: "Per il Milan uno stop che conferma i problemi di atteggiamento ed equilibrio, sia mentali sia tattici"

Dopo la sconfitta del Milan in casa del Bologna per 0-2, Massimo Caputi, noto giornalista, ha parlato così su X del momento dei rossoneri: "Il Milan non sa gestire il vantaggio e subisce la rimonta del Bologna che con forza e determinazione si è preso 3 punti pesanti in chiave Europa. Per i rossoneri uno stop che conferma i problemi di atteggiamento ed equilibrio, sia mentali sia tattici".

Questo il tabellino di Bologna-Milan di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 2-1

Marcatori: 43’ Leao, 48’ Castro, 82’ Ndoye.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (dal 84’ Calabria), Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson (dal 73’ Pobega); Ndoye, Fabbian (dal 73’ Odgaard), Dominguez (dal 80’ Cambiaghi), Castro (dal 80’ Dallinga). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Lucumi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (dal 84’ Abraham), Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix (dal 61’ Pulisic), Leao; Gimenez (dal 76’ Jovic). A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 47’ Theo, 53’ Casale, 54’ Thiaw.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.