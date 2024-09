Cardinale a San Siro per Milan-Venezia: osservato speciale Fonseca

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale sarà a San Siro domani sera in occasione della quarta giornata di campionato che vedrà la formazione rossonera affrontare l'ultima in classifica Venezia, che fino a questo momento è riuscita a conquistare solo un punto.

Il numero 1 di RedBird, così come tutti i tifosi milanisti, chiedono una svolta, una reazione, alla squadra, che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo esserseli praticamente giocati tutti dal 17 agosto ad oggi. La presenza a San Siro di Cardinale varrà come supporto alla squadra, nulla di pià scrive La Gazzetta dello Sport, anche se in caso di risultato negativo la situazione potrebbe nuovamente infuocarsi come successo nel post Parma.

Per questo motivo, scrive la rosea, l'osservato speciale della sfida contro il Venezia sarà Paulo Fonseca, così come anche la squadra, con difesa, Theo e Leao sul tavolo degli imputati nel momento in cui le cose non dovessero andare secondo pronostico.