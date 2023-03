Cardinale: "Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi"

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird Capital e proprietario dell’AC Milan, nei giorni scorsi ha partecipato al panel “Sloan Sports Analytics Conference” al MIT. Queste le sue parole sul Milan e su Berlusconi: "Credo che l’AC Milan sia uno dei brand più grandi del calcio europeo. Berlusconi è stato il primo oligarca, è stato il George Steinbrenner dei suoi tempi. Una delle cose che mi sorprende è che il Milan è il secondo club per Champions League vinte dopo il Real Madrid, non ne ero a conoscenza.

È un asset non sfruttato abbastanza per quello che potrebbe essere il suo valore e livello, come la Serie A. Il campionato italiano ha il diritto di sedersi al tavolo dei migliori, così come il Milan ha un posto a questo tavolo. Il nostro lavoro è portarlo lì".