Cardinale, domani un'esclusiva su 7: "Non solo il Milan, cambiamo il calcio". Alcuni estratti

Per la prima volta Gerry Cardinale ha rilasciato un'intervista a un media italiano. Domani su 7, supplemento de Il Corriere della Sera, uscirà un'esclusiva del proprietario di RedBird che da poco più di un anno è anche proprietario del Milan. Il CorSera questa mattina riporta alcuni estratti del manager americano a partire dal titolo in copertina: "Non solo il Milan, cambiamo il calcio".

Cardinale ha in mente vari progetti e dopo un anno di ambientamento è pronto a lasciare il segno: "Per un anno ho tenuto l'organizzazione ereditata". Adesso però si è acclimatato e può iniziare a fare sul serio: "voglio un Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l'ho visto".