"Cardinale, non ti lasceremo distruggere 125 anni di storia". Continua la protesta dei tifosi

vedi letture

Anche per Hellas Verona-Milan è proseguita la protesta contro la società del tifo organizzato rossonero, che durante il match ha intonato cori contro la proprietà americana: "Cardinale devi vendere, vattene", "Noi non siamo americani", "Questa società non ci merita". In curva poi sono stati distribuiti degli sticker quanto mai eloquenti: "Cardinale, non ti lasceremo distruggere 125 anni di storia".

Proprio nel pomeriggio di ieri, ad un paio d'ore dal fischio d'inizio della gara di Serie A del Bentegodi, il Milan ha comunicato che RedBird ha completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott"). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ("RedBird"), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028.