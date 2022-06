Cardinale sullo stadio: "Milan dovrebbe avere infrastruttura all'altezza del suo nome"

MilanNews.it

Il proprietario rossonero Gerry Cardinale ha tra i suoi primi obiettivi quello dello stadio. La sua esperienza nel campo, soprattutto legata allo sport americano, è molto vasta e un nuovo impianto servirebbe a iniziare quella trasformazione del Milan in Media Company che il numero uno di RedBird ha in testa. Come è emerso oggi sulle colonne del Financial Times, Cardinale si è espresso così sul tema: "Un marchio di questa portata, come l'AC Milan, dovrebbe avere un'infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l'Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell'intrattenimento su scala globale".