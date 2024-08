Caressa: "Chi è la favorita per lo scudetto? Io dico il Milan"

Durante Sky Calcio Club, si è parlato della Serie A che è appena iniziata e di chi è la favorita per la vittoria finale. Anche Fabio Caressa ha detto la sua e ha puntato sul Milan di Paulo Fonseca: "Per me la favorita per lo scudetto è il Milan. E' favorito il Milan perchè secondo me prima di tutto hanno trattato troppo male Fonseca e lui vorrà dimostrare che no è vero. Quando si parla male di una persona e poi ti ritrovi una brava persona come Fonseca ad essere il tuo leader nello spogliatoio gli vuoi ancora più bene".