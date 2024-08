Caressa duro contro Fonseca: "Non puoi difendere così. Devi ringraziare che hai Pavlovic”

Fabio Caressa, noto telecronista e opinionista sportivo, ha parlato così sul proprio canale YouTube del nuovo campionato di Serie A. Dura la critica al Milan di Paulo Fonseca, bene invece Pavlovic, uno dei migliori nella disfatta di Parma. Le sue parole:

"Se tu hai una squadra così, tieni i laterali altissimi e difendi a due, devi ringraziare il cielo che hai acquistato un giocatore fortissimo secondo me come Pavlovic. Fortissimo. Perché se non ci fossero stati lui e anche Tomori, che comunque è veloce, le cose potevano andare molto peggio. A un certo punto difendevano loro due. Non si può fare così, bisogna adattarsi ai giocatori che si hanno. Magari devi giocare un filo meno aggressivo, devi tenere la linea un po’ più bassa. Perché difendere non è mica una bestemmia. Piace a tutti il gioco spettacolare, piace a tutti il possesso palla, piace a tutti la pressione alta. Però non è che difendere è una bestemmia. A pallone si difende pure… Bisogna sapersi difendere e poi bisogna saper attaccare. Considerate che Thiago Motta, giudicato propositivo e con un gioco molto valido e divertente, col Bologna soprattutto non prendeva gol. Quindi ragazzi, difendere non è una bestemmia. Per il Milan questo è il passo avanti che bisogna fare".