Caressa: "Leao ha la falcata come 'el Caballo' Juantorena... Sembra che pattini sul ghiaccio"

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a SkySport in vista del match tra Chelsea e Milan: "C'è una fascia che manca al Milan. I rossoneri ieri li ho visti un pizzico sotto rispetto alle altre partite, ma credo sia inevitabile... Però quando hai in squadra uno che in partita fa un assist e un gol: pazzesco! La facilità con cui Leao allunga la falcata... C'era uno che si chiamava Juantorena, el Caballo, che faceva gli 800 metri: Leao ha una falcata del genere. Se ne va ai difensori dell'Empoli come se pattinasse sul ghiaccio. Clamoroso".