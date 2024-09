Caressa: "Mercato del Milan da 6: mi sembra che manchi ancora un po’ di concretezza a centrocampo"

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky, sul proprio canale YouTube ha pubblicato un video in cui dà il voto al calciomercato estivo di tutte le squadre di Serie A. Questo il suo pensiero sul Milan e le mosse di Moncada e Ibrahimovic.

“Faccio una premessa. Non do voti molto bassi perché obiettivamente alcune squadre vanno a prendere giocatori non tanto conosciuti, che anche io non conosco benissimo, e che poi invece si rivelano forti. E poi bisogna sempre parametrare il mercato alla possibilità di spesa, con le squadre che devono mantenere un equilibrio economico”.

“Milan: i giocatori presi non mi dispiacciono, mi sembra però che manchi ancora un po’ di concretezza a centrocampo e qualcosa dietro. Sono un po’ tirato con il Milan, gli do 6. Anche davanti c’è stata un po’ di confusione: Morata, Abraham, non ho capito la cessione di Kalulu che poteva essere importante per questa difesa. Non sono riusciti a vendere chi volevano vendere: adesso ci sono 4 punte, ma a parte Morata gli altri sono punti interrogativi e quindi questo è il voto”.